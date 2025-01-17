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На Прикарпатті за підпали адмінбудівель військовий на 4,5 роки відправиться за ґрати

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В Івано-Франківській області засудили військовослужбовця, який підпалював будівлі державних установ

Згідно з рішенням Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області від 15 січня поточного року, військового визнали винним у знищенні чужого майна шляхом підпалу та приговорили його до 4,5 років позбавлення волі, інформує RegioNews.

Як стало відомо, у серпні 2024 року обвинувачений був призваний на військову службу під час мобілізації й зарахований до взводу резерву.

Десь через місяць ввечері, після 22:00, солдат підійшов до приміщення Калуської міської ради та за допомогою запальнички та розчинника "Fazenda Уайт Спірит" підпалив деревʼяне вікно на першому поверсі.

На цьому військовослужбовець не зупинився. Через чотири дні близько 23:00 він підпалив вікно в приміщенні Калуського управління Державної казначейської служби.

Під час судового засідання чоловік розповів, що був мобілізований за власним бажанням. За його словами, у день першого підпалу він приїхав із військової частини і вживав багато алкогольних напоїв, тому всіх деталей не пригадує.

Він памʼятає, що ввечері підпалив деревʼяне вікно, а через декілька днів підпалив ще одне металопластикове вікно в іншій адмінбудівлі на тій же вулиці. При цьому, якихось корисливих мотивів військовий не мав, а адмінбудівлі підпалив, як він стверджує, без будь-яких видимих на те причин.

Наразі чоловік розкаюється за вчинене і просить суворо його не карати. Він також визнав пред`явлені до нього цивільні позови. Крім того, обвинувачений має намір повернутись у військову частину і продовжити службу.

Варто зазначити, що за місцем проживання та служби чоловік не має негативних характеристик. Але за словами командира, солдат самовільно залишив військову частину. Він не одружений, утриманців не має. Раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема двічі судимий за шахрайство.

Підпалювача засудили до 4 років 6 місяців увʼязнення. При цьому прокурор вимагав призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років. Представники Управління комунальної власності Калуської міської ради підтримали позицію прокурора.

На цей час чоловік вже перебуває під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали двох ворожих поплічників, які на замовлення РФ займалися підпалами автомобілів ЗСУ та волонтерських організацій.

Раніше стало відомо, що на Одещині Служба безпеки України зірвала спробу теракту, спланованого російськими спецслужбами. Правоохоронці викрили 21-річну агентку, яка готувала два вибухи у будівлі підрозділу ЗСУ та в автомобілі поблизу.

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