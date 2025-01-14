На Вінниччині затримали двох російських агентів, які здійснювали підпали

фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох ворожих поплічників, які на замовлення РФ займалися підпалами автомобілі ЗСУ та волонтерських організацій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Затримані - двоє місцевих безробітних віком 18 та 37 років. Представники російських спецслужб "вийшли" на них через Telegram-канали для пошуку швидкого заробітку.

За даними слідства, фігуранти діяли окремо. Одного зі зловмисників затримано, коли він підпалив мультівен ветерана ЗСУ, який використовував авто для перевезення волонтерської допомоги. Після підпалу волонтерського авто зловмисник мав здійснити серію диверсій на об’єктах Укрзалізниці. Але правоохоронці зірвали плани ворога.

Інший фігурант отримав вказівку на підпал військових вантажівок типу Урал і КрАЗ. Зловмисник підготувався до вчинення злочину, але СБУ і Нацполіція спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він збирався підпалити вантажівки ЗСУ.

Обом затриманим повідомлено про підозру, їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Одещині Служба безпеки України зірвала спробу теракту, спланованого російськими спецслужбами. Правоохоронці викрили 21-річну агентку, яка готувала два вибухи у будівлі підрозділу ЗСУ та в автомобілі поблизу.