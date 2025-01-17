На Прикарпатье за поджоги админзданий военный на 4,5 года отправится за решетку

Ивано-Франковская область, пожары, суд, приговор

Согласно решению Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области от 15 января текущего года, военный был признан виновным в уничтожении чужого имущества путем поджога и приговорен к 4,5 годам лишения свободы, информирует RegioNews .

Как стало известно, в августе 2024 года обвиняемый был призван на военную службу во время мобилизации и причислен к взводу резерва.

Через месяц вечером, после 22:00, солдат подошел к помещению Калушского городского совета и с помощью зажигалки и растворителя "Fazenda Уайт Спирит" поджег деревянное окно на первом этаже.

На этом военнослужащий не остановился. Через четыре дня около 23:00 он поджег окно в помещении Калушского управления Государственной казначейской службы.

В ходе судебного заседания мужчина рассказал, что был мобилизован по собственному желанию. По его словам, в день первого поджога он приехал из воинской части и употреблял много алкогольных напитков, поэтому всех деталей не припоминает.

Он помнит, что вечером поджег деревянное окно, а через несколько дней поджег еще одно металлопластиковое окно в другом админпостройке на той же улице. При этом каких-то корыстных мотивов у военного не было, а админздания поджег, как он утверждает, без каких-либо видимых на то причин.

Сейчас мужчина раскаивается за совершенное и просит строго его не наказывать. Он также признал предъявленные к нему гражданские иски. Кроме того, обвиняемый намерен вернуться в воинскую часть и продолжить службу.

Стоит отметить, что по месту жительства и службы у мужчины нет отрицательных характеристик. Но, по словам командира, солдат самовольно покинул воинскую часть. Он не женат, иждивенцев нет. Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды судимый за мошенничество.

При этом прокурор требовал назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет Представители Управления коммунальной собственности Калушского городского совета поддержали позицию прокурора.

В настоящее время мужчина уже находится под стражей.

Напомним, правоохранители задержали двух вражеских приспешников, которые по заказу РФ занимались поджогами автомобилей ВСУ и волонтерских организаций.

Ранее стало известно, что в Одесской области Служба безопасности Украины сорвала попытку теракта , спланированного российскими спецслужбами. Правоохранители разоблачили 21-летнюю агентку, которая готовила два взрыва в здании подразделения ВСУ и в автомобиле поблизости.