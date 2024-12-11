У Чернівцях затримали чоловіка, який підпалив намети із гуманітарною допомогою міжнародної організації
В ніч з 1 на 2 грудня на Соборній площі у Чернівцях підпалили намети гуманітарного штабу міжнародної організації Remar S.O.S. Правоохоронці розшукали палія
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Встановлено, що до підпалу наметів із гуманітарною допомогою причетний 26-річний містянин. У нього вдома поліцейські виявили та вилучили речові докази злочину. Вилучене передали на експертизу.
Зловмисника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. За вчинене фігуранту загрожує до 7 років тюрми.
Зазначається, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.
Нагадаємо, зранку 9 грудня на Полтавщині невідомі намагалися підпалити приміщення старостату. Поліція встановлює обставини події та розшукує причетних.