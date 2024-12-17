На Прикарпатті через обвал ґрунту загинув чоловік

фото: ДСНС

Під час проведення земляних робіт у селі Гута Івано-Франківської області стався обвал ґрунту

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС, передає RegioNews.

Інцидент трапився сьогодні, 17 грудня. Під завалом опинилися двоє чоловіків.

На місці рятувальники дістали на поверхню двох чоловіків 1956 і 1967 років народження та передали медикам. Лікарі констатували смерть 67-річного чоловіка. Іншого потерпілого вдалося врятувати.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше у селі Сновидовичі на Рівненщині на місцевому сміттєзвалищі 13-річний хлопчик загинув внаслідок обвалу піску.