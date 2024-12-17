На Прикарпатье из-за обвала почвы погиб мужчина
Во время проведения земляных работ в селе Гута Ивано-Франковской области произошел обвал грунта
Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС, передает RegioNews.
Инцидент произошел сегодня, 17 декабря. Под завалом оказались двое мужчин.
На месте спасатели получили на поверхность двух мужчин 1956 и 1967 годов рождения и передали медикам. Врачи констатировали смерть 67-летнего мужчины. Другого потерпевшего удалось спасти.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
Напомним, ранее в селе Сновидовичи в Ровенской области на местной свалке 13-летний мальчик погиб в результате обвала песка.
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