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12 декабря 2024, 03:15

На Франковщине мужчина угнал авто, чтобы привезти в монастырь козу

12 декабря 2024, 03:15
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фото: inok.info
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Житель Ивано-Франковской области, проживавший в Свято-Троицком Дуконском монастыре, угнал автомобиль "Нива", чтобы поехать на нем за козой. Злоумышленник приговорен к трем годам ограничения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Событие произошло 23 августа этого года, около 09:00, на территории урочища Дуконя в селе Зеленое Верховинского района Ивано-Франковской области.

В суде обвиняемый рассказал, что утром пошел в лес по грибы. Вернувшись в Свято-Троицкий Дуконский монастырь, он увидел на территории припаркованный автомобиль ВА3-2121 ("Нива"). Знакомый, также проживавший с ним в монастыре, рассказал, что этот автомобиль должен вечером забрать владелец.

Подсудимый заметил, что на территории монастыря люди довольно часто оставляют свои автомобили и мотоциклы, когда уходят в горы. Однако именно ту "Ниву" никто не забирал несколько дней.

Мужчина решил взять авто, чтобы привезти в монастырь козу из села Черемошное. Дверь легковой машины была не закрыта, но ключ владелец забрал. Тогда фигурант соединил провода замка зажигания и завел двигатель.

Возвращаясь в монастырь с козой, проехав около 70 км, мужчина заехал в село Грамотное за продуктами. Возле магазина его остановили сотрудники полиции. Оказалось, что владелец автомобиля уже сообщил об угоне.

В суде обвиняемый отметил, что вину признает полностью, в содеянном искренне раскаивается, понимает, что поступил неправильно и о содеянном сожалеет. Мужчина попросил строго его не наказывать.

Верховинский районный суд назначил фигуранту наказания в виде ограничения свободы сроком на три года.

Напомним, ранее на Закарпатье мужчина в костюме Дедпула и с мачете подрался с полицейскими.

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