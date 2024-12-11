На Одещині засудили чоловіка, який вдерся до будинку та зґвалтував 9-річну дівчинку

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Житель Одещини, який зґвалтував 9-річну дівчину, проведе за ґратами 12 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одесьської обласної прокуратури.

У суді прокурори довели, що в червні 2024 року п'яний фігурант незаконно проник до житла, в якому перебували дві дівчинки — сестри 6 та 9 років. Дорослих саме в той момент вдома не було.

"Діти за віком не могли надати супротиву. Зловмисник застосував до старшої дитини фізичне насилля, вивів за межі будинку до суміжної присадибної ділянки, де скориставшись беззахисним станом дитини зґвалтував", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на вирок чоловік очікував під вартою. Свою вину ґвалтівник не визнав.

За сукупністю кримінальних правопорушень суд призначив йому покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, 37-річного жителя Києва судитимуть за зґвалтування дівчини у підземному переході.