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12 грудня 2024, 00:34

На Полтавщині суд виніс довічний вирок чоловікові, який зарубав сокирою батьків

12 грудня 2024, 00:34
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фото: pixabay
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Верховний Суд підтвердив довічний вирок жителю Полтавського району за жорстоке вбивство батьків

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

В липні 2019 року між батьком та сином вчергове виник конфлікт через пристрасть останнього до азартних ігор, що призводило до фінансових боргів у родині. Перебуваючи у флігелі, син кілька разів вдарив батька сокирою, а потім зайшов у будинок, де за допомогою сокири та ножа розправився з матір’ю.

За висновками експертів, обом батькам у шию та груди чоловік завдав не менше 15 ударів, несумісних із життям. Аби приховати вбивство, зловмисник підпалив флігель і будинок.

Чоловіка засудили до довічного ув’язнення. Свою вину він не визнав і оскаржував рішення судів першої та апеляційної інстанцій. Проте Верховний Суд погодився з аргументами прокурорів, що покарання відповідає тяжкості злочинів. Рішення суду остаточне і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині судитимуть чоловіка, який спробував спалити колишніх дружину і тещу.

суд убивство Полтавська область вирок батьки
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