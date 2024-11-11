На Закарпатті чоловік в костюмі Дедпула та з мачете побився з поліцейськими

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Суд на Закарпатті визнав винним 30-річного мешканця Тячева в опорі поліцейським і оштрафував на 17 тис. грн

Відповідний вирок ухвалив Тячівський районний суд, передає RegioNews.

Як зазначається у матеріалах справи, обвинувачений у масці героя коміксів Дедпула та з ножем-мачете влаштував бійку з правоохоронцями поблизу відділення банку.

Інцидент трапився 21 серпня цього року. Близько 18 години двоє поліцейських, які перебували на чергуванні у Тячеві, приїхали до відділення одного з банків, оскільки там спрацювала сигналізація. До поліцейських у цей момент приїхав на велосипеді п'яний обвинувачений. На ньому була надягнута маска Дедпула, а за спиною чоловік мав ніж-мачете.

Поліцейські попросили чоловіка зняти маску та покласти на землю ніж, однак він не реагував і зухвало поводився. Тож правоохоронці вирішили затримати чоловіка. Під час затримання він виривався. Він вдарив ногою по обличчю одного з поліцейських, а іншого - ножем-мачете по руці. Поліцейським в результаті все ж вдалося затримати хулігана.

У суді чоловік розкаявся та уклав угоду про визнання провини. Суддя визнав його винним в опорі працівникам поліції та оштрафував на 17 тис. грн.

Нагадаємо, раніше на Київщині поліцейський застрелив хлопця, який напав на нього з сокирою.