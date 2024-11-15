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15 листопада 2024, 13:53

Суд обрав покарання для чиновника мерії Івано-Франківська, який влаштував п'яну ДТП

15 листопада 2024, 13:53
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фото: uaf.org.ua
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Івано-Франківський міський суд виніс постанову у справі директора департаменту молодіжної політики та спорту Віталія Матешка про водіння в нетверезому стані.

Відповідну постанову суд ухвалив 12 листопада, передає RegioNews.

Інцидент, який став предметом судового розгляду, стався ввечері 29 липня. Тоді чиновник за кермом Volkswagen Tiguan в стані алкогольного сп’яніння врізався в паркан приватного будинку на Вовчинецькій 2б.

Свідками події були чоловік та жінка, які йшли з магазину. Вони помітили нетверезого чоловіка біля автомобіля та викликали поліцію.

Після прибуття поліції фігурант намагався втекти з місця аварії та навіть вдарив одного з поліціянтів, який хотів його затримати.

Медичний огляд показав вміст алкоголю в крові Віталія Матешка 2,07 проміле, однак той відмовився підписувати протокол огляду.

Також відомо, що чиновник не з'являвся на слухання справи в суд, при цьому направив пояснення, що нібито не керував машиною в той вечір.

Суддя дослідила матеріали справи та визнала чиновника винним у водінні авто у стані алкогольного сп’яніння. Вона призначила Матешку штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також його позбавили права керування транспортними засобами на один рік та зобов’язали сплатити 605 гривень судового збору. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, раніше В Івано-Франківську директор департаменту міської ради влаштував п'яту ДТП - його автівка врізалася в огорожу. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що про інцидент дізнався зі ЗМІ. Він пообіцяв, що підлеглого, який влаштував п’яну ДТП, відсторонять.

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