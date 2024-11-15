На Прикарпатті чоловік побив матір полеглого військового

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Про це розповів староста села Володимир Андрусів, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

За його словами, інцидент трапився 10 листопада. Того дня жінка йшла до могили сина на цвинтар. Нападник тоді стояв неподалік сільради.

"Він звернувся до матері полеглого воїна й почав говорити про незрозумілі збори у старостинському округу. Жінка відповіла, що зараз не до цього. Між ними виник конфлікт. Він побив маму воїна — рука в неї була синя, плече синє. Вона казала, що він вдарив її по голові, бо в неї сильно болить голова", — говорить Володимир Андрусів.

За словами старости села, на місце події прийшли сусіди та зателефонували до старости Луквиці, щоб той викликав поліцейських. Жінці викликали "швидку", вона написала заяву у поліцію.

Володимир Андрусів зазначив, що після інциденту чоловік почав погрожувати матері "азовця" та вимагав забрати заяву з поліції.

За цим інцидентом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 46-річного жителя Кіровоградської області. За даними слідства, чоловік ошукав матір загиблого воїна Збройних сил України на 1 млн грн.