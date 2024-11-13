В Івано-Франківську в пожежі у пʼятиповерхівці загинули батько та син
Пожежа сталася в Івано-Франківську 12 листопада о 21:20 у пʼятиповерхівці на вулиці Набережна
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горіла квартира на першому поверсі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання.
Під час ліквідації займання, в одній з кімнат виявили тіла двох чоловіків 37 та 58 років. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 8 людей, ще 30 дорослих та дві дитини вийшли самостійно та в супроводі рятувальників.
Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблих.
До ліквідації пожежі були залучені 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, 6 листопада внаслідок пожежі на Полтавщині загинули дві літні жінки та дитина.