фото: ДСНС

Пожежа сталася в Івано-Франківську 12 листопада о 21:20 у пʼятиповерхівці на вулиці Набережна

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Горіла квартира на першому поверсі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання.

Під час ліквідації займання, в одній з кімнат виявили тіла двох чоловіків 37 та 58 років. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 8 людей, ще 30 дорослих та дві дитини вийшли самостійно та в супроводі рятувальників.

Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння зі сторони загиблих.

До ліквідації пожежі були залучені 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, 6 листопада внаслідок пожежі на Полтавщині загинули дві літні жінки та дитина.