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12 жовтня 2021, 12:29 27

Школярі Івано-Франківська підуть на канікули на тиждень раніше - мер

12 жовтня 2021, 12:29 27
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Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що для покращення епідеміологічної ситуації в регіоні школярі підуть на канікули на тиждень раніше, з 18 жовтня

Таке рішення було ухвалено на щотижневій оперативній нараді у міського голови Івано-Франківська, передає RegioNews.

З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Планово канікули мали розпочатись 25 жовтня, та щойно на оперативній нараді вирішили перенести їх на тиждень раніше", - повідомив мер.

За його словами, таке рішення дозволить попередити захворюваність, як на коронавірус, так і на сезонні хвороби.

Нагадаємо, раніше Марцінків заявив, що виплатить премію розміром 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19, але потім уточнив, що це був жарт.

Також Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.

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