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31 серпня 2021, 15:16 119

Мер Франківська погрожує звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міськради

31 серпня 2021, 15:16 119
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Фото з відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків погрожує звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради

Як повідомив він у Facebook, працівники виконавчого комітету міськради мають бути на 100% вакциновані. Марцінків дав їм на щеплення два тижні, пише RegioNews.

За його словами, "єдина відмазка" – коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку.

"...Подобається - не подобається, ми є прикладом для всіх. Не хочете вакцинуватися – заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні", – зазначив Марцінків.

Нагадаємо, освітяни Івано-Франківська, які до 31 серпня щепляться хоча б однією дозою вакцини від COVID-19, отримають премію.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я обіцяють утриматись від запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу для працівників закладів освіти, попри незначний відсоток вакцинованих працівників.

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