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12 октября 2021, 12:29 36

Школьники Ивано-Франковска уйдут на каникулы на неделю раньше - мэр

12 октября 2021, 12:29 36
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Фото: из открытых источников
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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что для улучшения эпидемиологической ситуации в регионе школьники уйдут на каникулы на неделю раньше, с 18 октября

Такое решение было принято на еженедельном оперативном совещании у городского головы Ивано-Франковска, передает RegioNews.

С 18 октября школы нашей общины уходят на каникулы! Планово каникулы должны были начаться 25 октября, однако на оперативном совещании решили перенести их на неделю раньше", - сообщил мэр.

По его словам, такое решение позволит предупредить заболеваемость, как на коронавирус, так и на сезонные болезни.

Напомним, ранее Марцинкив заявил, что выплатит премию в размере 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19, но потом уточнил, что это была шутка.

Также Руслан Марцинкив угрожал освободить невакцинированных от коронавируса работников городского совета.

школа Ивано-Франковск образование дети Руслан Марцинкив каникулы

 
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