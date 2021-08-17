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17 серпня 2021, 11:39 52

На Франківщині авто збило дитину

17 серпня 2021, 11:39 52
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 16 серпня, у селі Стрільче Івано-Франківської області трирічна дитина потрапила під колеса авто

Як повідомили в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації, за кермом ВАЗ 2108 перебував 68-річний чоловік, пише RegioNews.

Відомо, що хлопчик вибіг з-за припаркованого авто на проїжджу частину. Водію не вдалося запобігти зіткненню.

Внаслідок зіткнення дитина отримала травми.

Нагадаємо, напередодні на Франківщині у ДТП потрапила пожежна автівка, внаслідок чого постраждали шестеро осіб.

Минулого тижня на Прикарпатті іноземні туристи потрапили в ДТП - постраждала дитина.

ДТП аварія Івано-Франківськ аварія Івано-Франківська область

 
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