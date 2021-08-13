На Прикарпатті іноземні туристи потрапили в ДТП: постраждала дитина
У с. Поляниця Івано-Франківської області 12 серпня в ДТП потрапили громадяни Саудівської Аравії
Як пише RegioNews, про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
За попередніми даними, 39-річна водійка автомобіля Jeep Patriot, громадянка Саудівської Аравії, не впоралась з керуванням та врізалась в автомобіль Hуundai, за кермом якого був 34-річний її співвітчизник.
В аварії постраждали іноземні туристи, які їхали в Hуundai: 29-річна жінка та немовля 2021 року народження. Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася ДТП з чотирма автівками.
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