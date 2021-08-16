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16 серпня 2021, 13:59 435

На Франківщині у ДТП потрапила пожежна автівка, шестеро постраждалих

16 серпня 2021, 13:59 435
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Фото: ДСНС
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Сьогодні, 16 серпня, близько 9:00, на дорозі "Долина - Хуст" в селищі Вигода Калуського району Івано-Франківської області потрапив в аварію пожежний автомобіль

Як розповіли в пресслужбі ДСНС області, рятувальники потрапили в ДТП під час того, як їхали на виклик для гасіння легкового автомобіля, пише RegioNews.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались шестеро вогнеборців, які перебували в авто.

Постраждалих швидкі госпіталізували на обстеження до Долинської лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілих встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні у місті Сіверськодонецьк Луганської області пожежна машина, прямувавши на виклик, потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок автопригоди травмувалися водій та фельдшер.

Україна ДТП Івано-Франківськ аварія Івано-Франківська область

 
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