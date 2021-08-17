На Франковщине авто сбило ребенка
В понедельник, 16 августа, в селе Стрельче Ивано-Франковской области трехлетний ребенок попал под колеса авто
Как сообщили в Управлении гражданской защиты облгосадминистрации, за рулем ВАЗ 2108 находился 68-летний мужчина, пишет RegioNews.
Известно, что мальчик выбежал из-за припаркованного авто на проезжую часть. Водителю не удалось предотвратить столкновение.
В результате столкновения ребенок получил травмы.
Напомним, накануне на Франковщине в ДТП попала пожарная машина, в результате чего пострадали шесть человек.
На прошлой неделе на Прикарпатье иностранные туристы попали в ДТП - пострадал ребенок.
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