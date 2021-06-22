На Франківщині в аварії загинули 18-річний мотоцикліст та пасажир

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На Івано-Франківщині трапилась смертельна ДТП - зіткнулись вантажівка та мотоцикл. На місці події загинули водій та пасажир мотоцикла

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.

Встановлено, що сьогодні близько 08:30 31-річний водій за кермом "ЗІЛ", рухаючись у напрямку села Бистриця та, здійснюючи поворот ліворуч на другорядну вулицю, не пропустив мотоцикл, який рухався у зустрічному напрямку головною дорогою. В результаті чого відбулося зіткнення.

18-річні водій та пасажир мотоцикла від отриманих трав загинули на місці події. Транспортний засіб був зареєстрований, а водій мав право керувати ним", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, 21 червня зранку на вулиці Горького села Покровське Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району зіткнулися мікроавтобус і легковик, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще восьмеро - травмовані.