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22 июня 2021, 13:16 1

На Франковщине в аварии погибли 18-летний мотоциклист и пассажир

22 июня 2021, 13:16 1
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Фото: Нацполиция
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На Ивано-Франковщине произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик и мотоцикл. На месте происшествия погибли водитель и пассажир мотоцикла

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции области.

Установлено, что сегодня около 08:30 31-летний водитель за рулем "ЗИЛ", двигаясь в направлении села Быстрица и, совершая поворот налево на второстепенную улицу, не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении по главной дороге. В результате чего произошло столкновение.

18-летние водитель и пассажир мотоцикла от полученных трав погибли на месте происшествия. Транспортное средство было зарегистрировано, а водитель имел право управлять им", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, 21 июня утром на улице Горького села Покровское Покровской сельской территориальной общины Никопольского района столкнулись микроавтобус и легковушка, в результате чего погибли два человека, еще восемь - травмированы.

ДТП смерть дороги авто авария

 
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