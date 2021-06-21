Праздновали выпускной: стали известны подробности массового отравления на Прикарпатье

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На Ивано-Франковщине в ресторане "Дубрава" в день отравления школьники праздновали выпускной. Сейчас из-за некачественной еды на больничных койках оказалось уже 11 человек.

Об этом сообщает "Суспильне", передает RegioNews.

Как рассказал начальник Богородчанского управления ГУ Госпродпотребслужбы области Владимир Лерчук, отравление в этом заведении фиксируют уже не впервые.

17 июня в ресторане проходил выпускной вечер школьников из села Саджава. 20 июня из больницы сообщили о том, что в инфекционное отделение поступили люди с признаками отравления. Лаборатория отобрала пробы остатков пищи. На время проверки приостановлена работа ресторана. Отравление в этом заведении зафиксировали в 2016 году, если не ошибаюсь. Тогда здесь праздновали свадьбу", - констатировал Лерчук.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы области, всего в тот день в заведении отдыхало 160 человек. Вероятная причина отравления - просроченные продукты. Сейчас проводят микробиологическое лабораторное обследование ресторана "Дубрава", отбирают пробы продуктов и питьевой воды.

Посетители употребляли куриные закуски, сырную и мясную нарезки, бульон, картофель, голубцы, воду и алкоголь, — сообщили в пресс-службе учреждения.

Сейчас количество госпитализированных посетителей возросло до одиннадцати.

Как сообщила заведующая инфекционного отделения Богородчанской центральной райбольницы Лилия Федорив, больных госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести и легком. Сегодня больные чувствуют себя лучше. Пациенты поступали с признаками острой кишечной инфекции.

Напомним, 20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек. Все пострадавшие употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе.