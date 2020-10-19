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19 жовтня 2020, 17:09 6

У Харкові поліція відкрила справу через студентський бал-маскарад

19 жовтня 2020, 17:09 6
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Причетним загрожує до трьох років в'язниці
Причетним загрожує до трьох років в'язниці
Фото з відкритих джерел
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Поліція Харкова відкрила справу через проведення балу-маскараду в місті, на якому могли порушувати карантинні обмеження.

Про це передає RegioNews з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що поліцейські знайшли в інтернеті інформацію про бал-маскарад 19 жовтня. При цьому він відбувся ще 16 жовтня.

"19 жовтня під час моніторингу мережі інтернет співробітники Шевченківського відділу поліції виявили інформацію, що в готелі по проспекту Незалежності, 16 жовтня, відбувся бал-маскарад, який, можливо, був проведений з порушенням карантинних вимог і норм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині встановлюються свідки та очевидці злочину, можливі потерпілі особи.

Відкрито справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років в'язниці.

Студентський бал-маскарад відбувся 16 жовтня в одному з міських готелей. Як повідомили в міськраді, у заході взяли участь танцювальні команди з дев'яти ВНЗ міста. Команди представили на суд журі чотири танцювальні номери.

Нагадаємо, раніше у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину під час виступу Ірини Білик в Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Харьків свято Україна поліція справа
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