На Прикарпатье задержали сразу семерых директоров лесхозов за попытку подкупа полицейского

Полицейский должен был "закрыть глаза" на незаконные рубки леса

Полицейский должен был "закрыть глаза" на незаконные рубки леса

Злоумышленники предложили руководителю отдела областного управления стратегических расследований ежемесячное «вознаграждение» за нереагирование на факты незаконной порубки на территории лесных массивов - 1000 долларов США с каждого.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Правоохранители выявили факты незаконной порубки древесины на территории лесхозов, которую наладили руководители предприятий. Чтобы сотрудники полиции не реагировали на нарушения и в дальнейшем не вмешивались в их преступную деятельность, предложили руководителю одного из отделов ежемесячную "мзду". Сумма предложенной неправомерной выгоды составила $1000 с каждого руководителя лесхоза, где были выявлены факты незаконной порубки леса.

Руководитель отдела сразу сообщил руководству Департамента и областное управление внутренней безопасности Национальной полиции. По факту предложения предоставление неправомерной выгоды служебному лицу следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В четверг, 10 сентября, оперативники задержали руководителя лесхоза во время передачи неправомерной выгоды начальника одного из отдела УСР. С места задержания изъяли 7 тысяч долларов США, которые злоумышленники собрали для "решения вопроса". Одновременно проводились задержания еще шестерых руководителей лесных хозяйств области.

Решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, уведомление о подозрении и избрания меры пресечения.

Кроме того, правоохранители установили причастность других директоров лесхозов к противоправной деятельности. По завершению необходимых процессуальных мер их действиям будет дана правовая оценка.

Предложение и предоставление полицейском неправомерной выгоды руководителям семи лесхозов может грозить лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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