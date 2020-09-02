На Прикарпатье люди перекрыли дорогу - требуют ремонта трассы

За все время Независимости страны в области отремонтировали только 3 километра дорог

За все время Независимости страны в области отремонтировали только 3 километра дорог

Фото: prozahid.com

В городе Городенке Ивано-Франковской области перекрыли трассу местные жители - они требовали ремонта автодорог.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Край".

Так, митингующие перекрыли дорогу. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу вместе с флагами. Требование одно - привести дороги в порядок.

В местных СМИ также пишут, что по словам депутата областного совета Ивана Приймака, за все годы Независимости Украины с 61 километра указанных дорог области были отремонтированы лишь три километра.

Также для охраны публичного порядка привлечено четырнадцать сотрудников полиции, из них два инспектора полиции диалога.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о глобальных планах перестройки инфраструктуры страны - программа "Большая стройка" должна принести результаты для каждого украинца.