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02 сентября 2020, 12:52 7

На Прикарпатье люди перекрыли дорогу - требуют ремонта трассы

02 сентября 2020, 12:52 7
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За все время Независимости страны в области отремонтировали только 3 километра дорог
За все время Независимости страны в области отремонтировали только 3 километра дорог
Фото: prozahid.com
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В городе Городенке Ивано-Франковской области перекрыли трассу местные жители - они требовали ремонта автодорог.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Край".

Так, митингующие перекрыли дорогу. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу вместе с флагами. Требование одно - привести дороги в порядок.

В местных СМИ также пишут, что по словам депутата областного совета Ивана Приймака, за все годы Независимости Украины с 61 километра указанных дорог области были отремонтированы лишь три километра.

Также для охраны публичного порядка привлечено четырнадцать сотрудников полиции, из них два инспектора полиции диалога.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о глобальных планах перестройки инфраструктуры страны - программа "Большая стройка" должна принести результаты для каждого украинца.

Ивано-Франковск протест полиция дороги
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