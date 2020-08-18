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18 серпня 2020, 13:58 4

У Маріуполі чоловік у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину, є постраждалий

18 серпня 2020, 13:58 4
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Наразі зловмисника шукає поліція
Наразі зловмисника шукає поліція
Фото з відкритих джерел
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У Кальміуському районі міста Маріуполь чоловік у шапці та штучній бороді "Діда Мороза" стріляв в охоронця одного з комбінатів. Внаслідок інциденту у постраждалого влучило декілька куль, і його госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Донецької області.

Зазначається, що чоловік здійснив 5 пострілів у бік місцевого мешканця, після чого втік з місця злочину.

На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції. Попередня кваліфікація події - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Замах на умисне вбивство).

"Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено низку експертиз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні у центрі Києва стріляли по студентах з Азербайджану.

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