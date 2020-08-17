Кличко зробив остаточну заяву щодо скандальної забудови на Гончара у Києві

Справа тягнулася з 2008 року

Справа тягнулася з 2008 року

Фото: Merkieva / Facebook

У конфлікті із забудовою на вулиці Гончара, що у столиці України, який тягнувся з 2008 року, поставлено крапку.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вищою за 27 метрів.

"Друзі! Сьогодні ми поставили крапку в конфлікті, що тягнувся з 2008 року. Йдеться про скандальну будівлю на вулиці Гончара, 17-23. Будівництво там міська влада зупинила у 2016 році. Новий власник, який придбав будівлю, взяв на себе зобов’язання прибрати зайві поверхи, щоб будівля була не вищою за 27 метрів. І закріплено це в спільному меморандумі, який підписала міська влада, представники компанії-забудовника, громадські активісти організації "Андріївсько-Пейзажна ініціатива" та керівництво Національного заповідника "Софія Київська", – повідомив Кличко.

Мер Києва написав, що оновлений проєкт забудовник надасть на розгляд міста найближчим часом. І тільки після погодження там розпочнуть роботи.

"Я наголошую: від самого початку позиція столичної влади була однозначною – багатоповерхового будівництва в охоронній зоні ЮНЕСКО – буферній зоні Софії Київської – не повинно бути! Наше ключове завдання – зберегти історичне обличчя Києва. Так, столиця повинна розвиватися, будуватися. Але при цьому нові будівлі не повинні спотворювати архітектурну спадщину", – підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що столична влада та громадськість мають єдину позицію щодо скандальних забудов у Києві.