На Ивано-Франковщине микроавтобус столкнулся с легковушкой: три человека погибли
Госпитализированы 2 человека, среди них двухлетний ребенок
Госпитализированы 2 человека, среди них двухлетний ребенок
В Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще двое пострадали.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что авария произошла 9 августа в поселке Перегинское Рожнятовского района. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 3 человека и пострадало 2 человека (из них 1 ребенок 2018 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.
Напомним, 6 августа в ДТП на Киевщине погибли три человека.
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