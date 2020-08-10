На Ивано-Франковщине микроавтобус столкнулся с легковушкой: три человека погибли

Госпитализированы 2 человека, среди них двухлетний ребенок

Госпитализированы 2 человека, среди них двухлетний ребенок

Фото: из открытых источников

В Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще двое пострадали.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария произошла 9 августа в поселке Перегинское Рожнятовского района. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 3 человека и пострадало 2 человека (из них 1 ребенок 2018 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - сказано в сообщении.

Напомним, 6 августа в ДТП на Киевщине погибли три человека.