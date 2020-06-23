Шмыгаль поручил разработать неотложные меры для ликвидации последствий непогоды на западе Украины

Вопрос о преодолении последствий непогоды будет рассмотрен на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС 25 июня

Вопрос о преодолении последствий непогоды будет рассмотрен на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС 25 июня

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовському, председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечоткіну, председателям областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения относительно неотложных мер для преодоления последствий непогоды на территории западных областей Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы должны заранее подготовиться к возможным последствиям", - подчеркнул премьер-министр.

По информации ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области.

Известно, что в 38 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтоплено 43 жилых дома, 92 домохозяйства, 21 приусадебный участок и более 5 га сельхозугодий. Непогодой повреждены дороги и мосты.

В 4 населенных пунктах Стрыйского района Львовской области подтоплены более 100 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 19 подвальных помещений и 18 домохозяйств.

В Вижницком районе Черновицкой области произошел прорыв дамбы № 5 в результате чего подтоплено 28 домохозяйств.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен "красный" уровень опасности.