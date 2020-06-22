У Чорнобильській зоні спалахнула чергова пожежа

Вогнем були охоплені 3 гектари лісу

Вогнем були охоплені 3 гектари лісу

Фото: ДСНС

На території Луб'янського лісництва у Зоні відчуження відбулося чергове загоряння лісової підстилки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

За станом на ранок, загоряння локалізовано на 3 гектарах. Спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини.

"21 червня в ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення поблизу села Іллінці на території Луб'янського лісництва (Київська область - ред.) сталося загоряння лісової підстилки. В 20:40 пожежу локалізовано на площі 3 га", - вказали пожежники.

Як зазначається, до гасіння залучено 11 осіб та 3 одиниць техніки лісового господарства.

Нагадаємо, з початку року в екосистемі Україні відбулося 23 тисячі пожеж - це в півтора рази більше, ніж у минулому році.