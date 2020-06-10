Вятрович возглавил в Ивано-Франковске территориальную организацию "Европейской Солидарности"

Он будет заниматься развитием местной партийной ячейки и подготовкой к местным выборам

Он будет заниматься развитием местной партийной ячейки и подготовкой к местным выборам

фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net

О ротации в Ивано-Франковской территориальной организации "Европейской солидарности", сообщает сайт kurs.if.ua, пишет RegioNews.

... мы должны набирать разгон, потенциал на Франковщине огромный. Местные выборы должны стать началом отвоевания украинцами своей Украины. Можно даже сказать, процессом "отзеленення" Украины, который должен начаться отсюда, с Галичины, с Франковщины", –рассказал Вятрович.

В планах новоназначенного председателя организации на ближайшие недели - посетить все райцентры Прикарпатья.

Как известно, 5 июня Центральный совет партии "Европейская Солидарность" поддержал назначение народного депутата Владимира Вятровича председателем Ивано-Франковской территориальной организации партии.

Ранее сообщалось, что партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" пока не имеет утвержденной стратегии на местные выборы, но уже закрепила своих нардепов за конкретными областями.