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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
29 травня 2020, 15:07 8

На Прикарпатті підпалили одразу чотири магазини

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29 травня 2020, 15:07 8
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Усі крамниці продавали товари для краси та здоров'я
Фото: ГУ Нацполіції Івано-Франківської області
Усі крамниці продавали товари для краси та здоров'я

За фактом пожежі у трьох магазинах в Надвірній та одному магазині у Богородчанах слідчі розпочали кримінальні провадження.

Про пожежі повідомляє ГУ Нацполіції Івано-Франківської області, пише RegioNews.

О четвертій годині ранку 29 травня, на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників, що на двох вулицях Надвірної горять вхідні двері до трьох магазинів, які займаються продажем товарів краси та здоров'я, а також одягу. Вогонь пошкодив вікна й фасад інших магазинів, що розташовані поряд.

До богородчанських поліцейських повідомлення про пожежу надійшло о 08:06. Там горіли вхідні двері і фасад до торгового центру, на місце події рятувальники не виїздили. Пожежу виявили працівники, які прийшли на роботу. У всіх випадках люди не постраждали.

Поліцейські встановлюють особи зловмисників і їх місця перебування. Розшукують можливих свідків події і встановлюють наявність камер відеоспостереження. Призначено ряд криміналістичних та біологічних експертиз.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

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