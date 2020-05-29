На Прикарпатті підпалили одразу чотири магазини
За фактом пожежі у трьох магазинах в Надвірній та одному магазині у Богородчанах слідчі розпочали кримінальні провадження.
Про пожежі повідомляє ГУ Нацполіції Івано-Франківської області, пише RegioNews.
О четвертій годині ранку 29 травня, на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників, що на двох вулицях Надвірної горять вхідні двері до трьох магазинів, які займаються продажем товарів краси та здоров'я, а також одягу. Вогонь пошкодив вікна й фасад інших магазинів, що розташовані поряд.
До богородчанських поліцейських повідомлення про пожежу надійшло о 08:06. Там горіли вхідні двері і фасад до торгового центру, на місце події рятувальники не виїздили. Пожежу виявили працівники, які прийшли на роботу. У всіх випадках люди не постраждали.
Поліцейські встановлюють особи зловмисників і їх місця перебування. Розшукують можливих свідків події і встановлюють наявність камер відеоспостереження. Призначено ряд криміналістичних та біологічних експертиз.
Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
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