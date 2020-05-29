На Прикарпатье подожгли сразу четыре магазина

Все магазины продавали товары для красоты и здоровья

Фото: ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области

Все магазины продавали товары для красоты и здоровья

По факту пожара в трех магазинах в Надвирной и одном магазине в Богородчанах следователи начали уголовные производства.

О пожаре сообщает ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.

В четыре часа утра 29 мая, на линию "102" поступило сообщение от спасателей, что на двух улицах Надворной горят входные двери до трех магазинов, которые занимаются продажей товаров красоты и здоровья, а также одежды. Огонь повредил окна и фасад других магазинов, расположенных рядом.

К богородчанським полицейским сообщение о пожаре поступило в 08:06. Там горели входные двери и фасад до торгового центра, на место происшествия спасатели не выезжали. Пожар обнаружили сотрудники, пришедшие на работу. Во всех случаях люди не пострадали.

Полицейские устанавливают личности злоумышленников и их места нахождения. Разыскивают возможных свидетелей происшествия и устанавливают наличие камер видеонаблюдения. Назначен ряд криминалистических и биологических экспертиз.

Начато уголовные производства по ч. 2 ст. 194 УКУ. Речь идет о умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Читайте также: В Ивано-Франковске ТЦ "Метро" оштрафовали на 34 тысячи за нарушение карантина