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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
29 мая 2020, 15:07 5

На Прикарпатье подожгли сразу четыре магазина

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29 мая 2020, 15:07 5
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Все магазины продавали товары для красоты и здоровья
Фото: ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области
Все магазины продавали товары для красоты и здоровья

По факту пожара в трех магазинах в Надвирной и одном магазине в Богородчанах следователи начали уголовные производства.

О пожаре сообщает ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.

В четыре часа утра 29 мая, на линию "102" поступило сообщение от спасателей, что на двух улицах Надворной горят входные двери до трех магазинов, которые занимаются продажей товаров красоты и здоровья, а также одежды. Огонь повредил окна и фасад других магазинов, расположенных рядом.

К богородчанським полицейским сообщение о пожаре поступило в 08:06. Там горели входные двери и фасад до торгового центра, на место происшествия спасатели не выезжали. Пожар обнаружили сотрудники, пришедшие на работу. Во всех случаях люди не пострадали.

Полицейские устанавливают личности злоумышленников и их места нахождения. Разыскивают возможных свидетелей происшествия и устанавливают наличие камер видеонаблюдения. Назначен ряд криминалистических и биологических экспертиз.

Начато уголовные производства по ч. 2 ст. 194 УКУ. Речь идет о умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

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поджог пожар Ивано-Франковск полиция криминальное дело Прикарпатье магазин
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