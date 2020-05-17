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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
17 травня 2020, 12:07 38

У Дніпрі жорстоко вбили 12-річного хлопчика

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17 травня 2020, 12:07 38
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Ймовірний вбивця був затриманий поряд з трупом дитини

У купі ганчір'я у занедбаному приміщенні лікарні поліцейські знайшли оголене тіло 12-річного хлопчика, який вдень пішов гуляти і не повернувся додому

У поліцію про зникнення онука заявила бабуся. 16 травня близько першої години дня онук пішов гуляти і не повернувся. Близько 19.00 йому дзвонили, і він повідомив, що прямує додому через територію лікарні, що на вулиці Бехтерева. Всі підрозділи поліції були задіяні у пошуках дитини.

Про це повідомляють ЗМІ Дніпра з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Дніпропетровській області, пише RegioNews.

З'ясувалося, що хлопчика бачили вдень на зупинці "Ксенівка" з невідомим чоловіком. Камери відеоспостереження зафіксували цей факт.

Патрульні прибули на територію лікарні, виявили там занедбаний будинок, а в ній безхатченка, який повідомив, що хтось бігав по будівлі, і він чув дитячий голос. Правоохоронці продовжили обстеження і неподалік покинутої будівлі побачили саморобний приміщення, в якому лежав невідомий.

Патрульні попросили чоловіка вийти до них. Коли той вийшов, побачив на його обличчі кров. На питання поліцейських, бачив він зниклого хлопчика, чоловік сказав, що нічого не знає. Але інспектори помітили, що на ліжку чоловіка лежить купа одягу. Коли його розгорнули, то виявили оголене тіло дитини без ознак життя. 65-річного чоловіка затримали із застосуванням фізичної сили.

Нагадаємо, днями у Дніпрі також втопилася дитина.


Дніпро діти убивство поліція кримінал
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