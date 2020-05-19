В Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера с ником "Sanix"
Выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь маленькую часть из общего количества данных, которыми он завладел.
Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Служба безопасности получила информацию, что хакером на псевдоним "Sanix" является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области.
Киберспециалисты зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодам банковских карточек, электронных кошельков криптовалют, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, взломанных для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.
Злоумышленник задержан. Во время обысков по месту его жительства правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные деньги от незаконных сделок в сумме почти 190 тысяч гривен и более 5 тысяч долларов.
Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в машинах.
Как известно, в начале прошлого года хакер привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.
В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "крупнейшим за всю историю массивом похищенных данных".
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