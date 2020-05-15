Шахраї заробили 7 мільйонів на схемах з квартирами у Львові

Правоохоронці затримали учасників організованого злочинного угруповання, причетних до незаконних оборудок із житлом

Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронці затримали учасників організованого злочинного угруповання, причетних до незаконних оборудок із житлом

За два роки фігурантам вдалося перепродати сім квартир у Львові на суму понад 7 000 000 гривень. За шахрайські дії з нерухомістю та підробку документів їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, впродовж двох років учасники організованого злочинного угруповання з восьми осіб, шахрайським способом заволоділи квартирами львів’ян і на їхньому продажу заробили більше 7 мільйонів гривень.

За словами начальника департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадима Дзюбинського, організаторами шахрайської схеми були двоє рідних братів, мешканці Львова. Вони підбирали малозабезпечених осіб або осіб без постійного місця проживання. Ці люди ставали новими "власниками" помешкань, якими зрештою заволодівали шахраї.

Зловмисники виготовляли фальшиві документи власників квартир, котрі протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях, після чого підробляли правовстановлюючі документи на їх нерухоме майно і через підставних осіб реалізовували ці квартири.

Правоохоронці викрили та задокументували сім фактів таких оборудок з нерухомістю у Львові. Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про готовність продати ще три квартири.

Вчора, 14 травня, поліцейські затримали чотирьох учасників організованого злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після укладання ними чергового договору купівлі-продажу. Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, речові докази, які підтверджують їх незаконну діяльність – печатки, штампи, документи, бланки, фотокартки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для виявлення інших осіб, причетних до скоєння злочинів, а також санкціоновані обшуки на території Львівської, Київської та Рівненської областей.

Вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень та обрання їм запобіжних заходів.

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