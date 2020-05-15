09:44  15 травня
Коронавірус в Україні: 483 нові випадки, кількість хворих зросла до 17330
11:30  15 травня
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
08:54  15 травня
На Донбасі зафіксовано 11 обстрілів позицій ООС із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
15 травня 2020, 13:03 9

Шахраї заробили 7 мільйонів на схемах з квартирами у Львові

Читайте также
на русском языке
15 травня 2020, 13:03 9
Читайте также на русском языке
Правоохоронці затримали учасників організованого злочинного угруповання, причетних до незаконних оборудок із житлом
Фото: Поліція Львівської області
Правоохоронці затримали учасників організованого злочинного угруповання, причетних до незаконних оборудок із житлом

За два роки фігурантам вдалося перепродати сім квартир у Львові на суму понад 7 000 000 гривень. За шахрайські дії з нерухомістю та підробку документів їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, впродовж двох років учасники організованого злочинного угруповання з восьми осіб, шахрайським способом заволоділи квартирами львів’ян і на їхньому продажу заробили більше 7 мільйонів гривень.

За словами начальника департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадима Дзюбинського, організаторами шахрайської схеми були двоє рідних братів, мешканці Львова. Вони підбирали малозабезпечених осіб або осіб без постійного місця проживання. Ці люди ставали новими "власниками" помешкань, якими зрештою заволодівали шахраї.

Зловмисники виготовляли фальшиві документи власників квартир, котрі протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях, після чого підробляли правовстановлюючі документи на їх нерухоме майно і через підставних осіб реалізовували ці квартири.

Правоохоронці викрили та задокументували сім фактів таких оборудок з нерухомістю у Львові. Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про готовність продати ще три квартири.

Вчора, 14 травня, поліцейські затримали чотирьох учасників організованого злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після укладання ними чергового договору купівлі-продажу. Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, речові докази, які підтверджують їх незаконну діяльність – печатки, штампи, документи, бланки, фотокартки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для виявлення інших осіб, причетних до скоєння злочинів, а також санкціоновані обшуки на території Львівської, Київської та Рівненської областей.

Вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень та обрання їм запобіжних заходів.

Читайте також: Двоє буковинських хакерів украли майже мільйон гривень. За рік від злочинної діяльності постраждало понад півтора мільйона осіб у різних країнах світу.


кримінал Львів кримінальна справа Львівщина
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Двоє буковинських хакерів украли майже мільйон гривень
15 травня 2020, 11:55
На Хмельниччині затримали чоловіка, який продавав саморобну зброю по всій Україні
14 травня 2020, 18:49
На Рівненщині поліцейський "кришував" добування бурштину
14 травня 2020, 17:15
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 травня 2020, 22:00
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах
13 травня 2020, 11:22
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Всі досьє »