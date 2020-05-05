В Івано-Франківську відзначать день міста онлайн

В програмі святкування заплановано 17 заходів

Івано-Франківськ. Фото: Руслан Марцінків

В програмі святкування заплановано 17 заходів

358 річниця з дня заснування Івано-Франківська пройде онлайн. В програмі святкування виставки, вікторини, відео-подорож, концерти і багато іншого.

Про це Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Хоча карантин і продовжено, є позитивні новини: святкування 358 років з дня заснування міста всеодно відбудеться! Щоправда в режимі онлайн", - повідомляє мер.

Заплановано 17 заходів. Розпочнеться святкування з ранкової служби Божої. Також будуть онлайн-концерти, вистави, трансляція художньої виставки, онлайн-вікторини і відео-подорожі, творчий вечір і вечірній концерт. Жодне святкування дня міста не проходить без ковалів, тож можна буде подивитися на минулорічні творіння майстрів. Решту деталей згодом.

Святкування проводитиметься з допомогою добровольців, місто не витрачатиме гроші, зараз вони потрібні на важливіші речі, повідомляє Марцінків.

ПІДСУМКИ ОПЕРАТИВНОЇ НАРАДИ Сьогодні, як завжди о 9:00 розпочалась онлайн трансляція оперативної наради. Якщо хтось... Опубліковано Русланом Марцінковим Вівторок, 5 травня 2020 р.

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