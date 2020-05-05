В Ивано-Франковске отметят день города онлайн
358 годовщина со дня основания Ивано-Франковска пройдет онлайн. В программе празднования выставки, викторины, видео-путешествия, концерты и многое другое.
Об этом Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Хотя карантин и продолжен, есть положительные новости: празднование 358 лет со дня основания города все равно состоится! Правда в режиме онлайн", - сообщает мэр.
Запланировано 17 мероприятий. Начнется празднование с утренней службы Божьей. Также будут онлайн-концерты, спектакли, трансляция художественной выставки, онлайн-викторины и видео-путешествия, творческий вечер и вечерний концерт. Ни одно празднование дня города не проходит без кузнецов, поэтому можно будет посмотреть на прошлогодние творения мастеров. Остальные детали сообщат позже.
Празднование будет проводиться с помощью добровольцев, город не потратит деньги, сейчас они нужны на более важные вещи, сообщает Марцинкив.
ИТОГИ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ Сегодня, как всегда в 9:00 началась онлайн-трансляция оперативного совещания. Если кто-то...Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 5 мая 2020 г.
Читайте также: Летом на Прикарпатье заработает Гобитхил. Через карантин открытие сказочного городка в Верховинском районе состоится на месяц позже, чем планировалось.
- 17:23 05 мая В Житомире чиновникам сделали без очереди тесты на COVID-19
- 17:11 05 мая Офис генпрокурора планирует начать новую процедуру экстрадиции Януковича
- 17:06 05 мая В Украине хотят повысить тарифы на электроэнергию для населения
- 16:54 05 мая Делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе снова возглавит Леонид Кучма
- 16:22 05 мая На Донетчине задержали полицейского-взяточника
- 16:17 05 мая Подрались за храм, - председатель Черновицкой ОГА отреагировал на религиозный конфликт
- 15:55 05 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 15:36 28 апреля На банки возложили фискальные функции: будут отслеживать денежные переводы
- 15:07 28 апреля Кабмин отозвал представление на назначение Саакашвили
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции