В Ивано-Франковске отметят день города онлайн

В программе празднования запланировано 17 мероприятий

Ивано-Франковск. Фото: Руслан Марцинкив

В программе празднования запланировано 17 мероприятий

358 годовщина со дня основания Ивано-Франковска пройдет онлайн. В программе празднования выставки, викторины, видео-путешествия, концерты и многое другое.

Об этом Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Хотя карантин и продолжен, есть положительные новости: празднование 358 лет со дня основания города все равно состоится! Правда в режиме онлайн", - сообщает мэр.

Запланировано 17 мероприятий. Начнется празднование с утренней службы Божьей. Также будут онлайн-концерты, спектакли, трансляция художественной выставки, онлайн-викторины и видео-путешествия, творческий вечер и вечерний концерт. Ни одно празднование дня города не проходит без кузнецов, поэтому можно будет посмотреть на прошлогодние творения мастеров. Остальные детали сообщат позже.

Празднование будет проводиться с помощью добровольцев, город не потратит деньги, сейчас они нужны на более важные вещи, сообщает Марцинкив.

ИТОГИ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ Сегодня, как всегда в 9:00 началась онлайн-трансляция оперативного совещания. Если кто-то... Опубликовано Русланом Марцінковим Вторник, 5 мая 2020 г.

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