Улітку на Прикарпатті запрацює Гобітхіл

Через карантин відкриття Гобітхіла у Верховинському районі відбудеться на місяць пізніше, ніж планувалося

Фото: сторінка Андрія Боєчко у Facebook

Через карантин відкриття Гобітхіла у Верховинському районі відбудеться на місяць пізніше, ніж планувалося

Презентацію міста планували провести з 2 по 9 травня, однак пандемія внесла корективи. Відтак перші 10 гобітських криївок будуть готові до прийому гостей з 15 червня.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив Андрій Боєчко.

"Гобітхіл - це не готельний комплекс і не турбаза. Це містечко, столиця казкової української країни, яку ми прагнемо побудувати в столиці Гуцульщини - Верховині. Ми прагнемо поєднати культуру і традиції казкової Гобітанії і реальної Гуцульщини", - йдеться в дописі.

Кожна хатинка має свого власника, і сам власник вирішує, здавати своє житло в оренду чи ні. Усі криївки унікальні як зовні, так і всередині.

Наразі завершено другу чергу будівництва, третю розпочнуть восени. Другі 10 криївок планують завершити до 15 липня.

Оскільки Гобітхіл - це казкове місто-країна, в нього будуть Герб, Гімн, прапор, валюта, Конституція, декларація про Незалежність від орків, обрана влада, митниця, жандармерія, військо, шрифт, символи, правила, суд, преса, пошта.

"Кожен мешканець Гобітхіла матиме паспорт гуцульського Гобіта. Решту "атрибутів" розроблять пізніше. Єдиною домінуючою релігією Гобітхіла є любов до України, збереження та відтворення традицій жителів карпатських гір та віра в добро", - наголошує Боєчко.

В містечку працюватиме колиба, санна та лижна траси, траса для зорба, тарзанка і багато інших атракцій для дітей. На полянах і в лісах навколо Гобітхіла ростуть гриби, ягоди, трави, квіти, дерева і кущі. Головне завдання організаторів - витягти дітей з інтернету і затягти в природу.

В Гобітхілі працюватимуть також майстерні гончарів, ковалів, килимарів та різьбярів. Там навчатимуть дітей традиційним карпатським ремеслам.

Окрасою міста стане озеро з форелями та осетрами.

"Мешканці Гобітхіла є власниками свого міста і всього, що є на його території. Ми встановлюємо в Гобітхілі найсучаснішу систему септиків та вводимо обов’язкове сортування сміття. Поліетиленові пакети в місті використовувати заборонено", - повідомляють організатори.

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