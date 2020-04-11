Затримані на Прикарпатті браконьєри виявились працівниками Держрибагентства — Єгор Фірсов
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.
"У період нересту були затримані браконьєри з сітками та рибою. І ними виявились чотири представники Держрибагенства разом з службовим човном та авто.
Так, я знаю, що в нас люди з посвідченням часто і є найбільшими порушниками законодавства. Руйнуємо таку практику. Вже відкрито кримінальне провадження. Домовитись не вийде", - написав Фірсов.
Нагадаємо, 9 квітня на водосховищі в Бурштині т. в. о. директора ТОВ "Рибгосп Бурштинський" спільно із завідувачем сектору Держекоінспекції Карпатського регіону близько четвертої години ранку виявили працівників Державного рибного господарства Івано-Франківської області. У човні браконьєрів були риба та незаконні засоби лову. При цьому документів на проведення рейду в них не було.
У порушників вилучили 111 штук ляща, 388 штук карася, рибацькі сітки, автомобіль ВАЗ 21214, човен та лафету.
Новий керівник ДЕІ Карпатського округу Микола Ладовський видає перші результати. У період нересту були затримані...Опубліковано Єгором Фірсовим Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.
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