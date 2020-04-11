Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

"У період нересту були затримані браконьєри з сітками та рибою. І ними виявились чотири представники Держрибагенства разом з службовим човном та авто.

Так, я знаю, що в нас люди з посвідченням часто і є найбільшими порушниками законодавства. Руйнуємо таку практику. Вже відкрито кримінальне провадження. Домовитись не вийде", - написав Фірсов.