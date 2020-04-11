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11 апреля 2020, 18:08 6

Задержанные на Прикарпатье браконьеры оказались сотрудниками Госрыбагентства — Егор Фирсов

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11 апреля 2020, 18:08 6
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На водохранилище в Бурштыне Ивано-Франковской области задержали рыбаков-браконьеров в полном снаряжении. Нарушителями оказались сотрудники Госрыбагентства
Фото: Страница Егора Фирсова в Facebook
На водохранилище в Бурштыне Ивано-Франковской области задержали рыбаков-браконьеров в полном снаряжении. Нарушителями оказались сотрудники Госрыбагентства

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"В период нереста были задержаны браконьеры с сетками и рыбой. И ими оказались четыре представителя Госрыбагенства вместе со служебной лодкой и авто.

Да, я знаю, что у нас люди с удостоверением часто и являются крупнейшими нарушителями законодательства. Разрушаем такую практику. Уже открыто уголовное производство. Договориться не получится", - написал Фирсов.

Напомним, 9 апреля на водохранилище в Бурштыне в. и. о. директора ООО "Рыбхоз Бурштынский" совместно с заведующим сектора Госэкоинспекции Карпатского региона около четырех часов утра обнаружили работников Государственного рыбного хозяйства Ивано-Франковской области. В лодке браконьеров были рыба и незаконные средства лова. При этом документов на проведение рейда у них не было.

У нарушителей изъяли 111 штук леща, 388 штук карася, рыбачьи сети, автомобиль ВАЗ 21214, лодку и лафету.

Новый руководитель ГЭИ Карпатского округа Николай Ладовский выдает первые результаты. В период нереста были задержаны...

Опубликовано Егором Фирсовым Пятница, 10 апреля 2020 г.


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