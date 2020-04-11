Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"В период нереста были задержаны браконьеры с сетками и рыбой. И ими оказались четыре представителя Госрыбагенства вместе со служебной лодкой и авто.

Да, я знаю, что у нас люди с удостоверением часто и являются крупнейшими нарушителями законодательства. Разрушаем такую практику. Уже открыто уголовное производство. Договориться не получится", - написал Фирсов.