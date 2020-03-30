Прикарпатье: COVID-19 выявлено у 41 человека, из них 5 медиков

Наибольшее количество инфицированных в Ивано-Франковске

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Наибольшее количество инфицированных в Ивано-Франковске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

По состоянию на утро 30 марта подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом, сообщила во время брифинга заместитель председателя ОГА Мария Савка.

В Ивано-Франковске 16 случаев.

Тлумацкий район - село Королевка - 1.

Тысменицкий район - 9: Тысменица - 1, село Липовка - 1, село Чукалевка - 2, Загвоздье - 3, Клузов - 1, Черниев - 1.

Надворнянский район - 7, из них Надворная - 4, село Битков - 1, Белые Ославы - 1, Заречье - 1.

Снятинский район - 5: село Волчковцы - 4, Устье - 1.

Косовский район село Химчын - 1.

Калушский район село Боднарив - 1.

Город Болехов - 1.

На Прикарпатье зафиксированы три случая с летальным исходом.

Медики наблюдают за контактными лицами больных COVID-19.

В заведениях охраны здоровья под наблюдением находится 11 медицинских работников, в 5 из них подтвержден коронавирус. Трое - врачи, две медицинские сестры. Состояние их средней тяжести, сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

Напомним, в Ивано-Франковске умерших от коронавируса предлагают хоронить в обработанном хлором полотне. Захоронение производится за небольшого количества людей без шума и паники.

Председатель Ивано-Франковской ОГА подтвердил третью смерть от коронавируса в области. Информацию подтвердил и главный санитарный врач Ивано-Франковской области.