Прикарпатье: COVID-19 выявлено у 41 человека, из них 5 медиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
По состоянию на утро 30 марта подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом, сообщила во время брифинга заместитель председателя ОГА Мария Савка.
В Ивано-Франковске 16 случаев.
Тлумацкий район - село Королевка - 1.
Тысменицкий район - 9: Тысменица - 1, село Липовка - 1, село Чукалевка - 2, Загвоздье - 3, Клузов - 1, Черниев - 1.
Надворнянский район - 7, из них Надворная - 4, село Битков - 1, Белые Ославы - 1, Заречье - 1.
Снятинский район - 5: село Волчковцы - 4, Устье - 1.
Косовский район село Химчын - 1.
Калушский район село Боднарив - 1.
Город Болехов - 1.
На Прикарпатье зафиксированы три случая с летальным исходом.
Медики наблюдают за контактными лицами больных COVID-19.
В заведениях охраны здоровья под наблюдением находится 11 медицинских работников, в 5 из них подтвержден коронавирус. Трое - врачи, две медицинские сестры. Состояние их средней тяжести, сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.
Брифінг про ситуацію з коронавірусною інфекцією
Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Понеділок, 30 березня 2020 р.
Напомним, в Ивано-Франковске умерших от коронавируса предлагают хоронить в обработанном хлором полотне. Захоронение производится за небольшого количества людей без шума и паники.
Председатель Ивано-Франковской ОГА подтвердил третью смерть от коронавируса в области. Информацию подтвердил и главный санитарный врач Ивано-Франковской области.
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