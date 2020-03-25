У Хмельницькому через вимушений карантин підприємці штурмували ринок
Про це пише RegioNews з посиланням на podillyanews.com.
За інформацією з соцмереж стало відомо, що підприємці обурюються, мовляв, купували продукти тиждень тому, запасів на довго не вистачає і селяни можуть залишитись без необхідних продуктів.
Охорона ринку пояснила свої дії це тим, що на час карантину діє заборона на діяльність побідних місць.
Через деякий час активна група підприємців попрямувала до ОДА, а декому вдалось потрапити на територію ринку.
За інформацією правоохоронних органів, напередодні на керівництво ринку "Дубове” вже складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.44-3 КУпАП щодо порушення правил карантину.
Нагадаємо, днями голова Хмельницької ОДА зазначив, що розглядається питання щодо можливості закупки певних видів товарів на ринках для власників маленьких магазинів міста Хмельницького.
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