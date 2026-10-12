Фото: полиция

ДТП произошло 11 октября около 00:20 в селе Замостище Лубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Skoda Rapid не справился с управлением, выехал с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии 49-летняя пассажирка погибла на месте.

Водитель и четверо пассажиров (две 40-летние женщины, 46-летняя женщина и 41-летний мужчина) получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Проверка показала, что 36-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задержали его.

Мужчине уже объявили подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, утром 11 октября на Закарпатье легковушка столкнулась с грузовиком на Абранском перевале. На месте погиб пассажир легковушки, водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.