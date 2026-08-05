На Житомирщині чоловік напав на жінку прямо у ліфті

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, коли 52-річна жінка поверталась додому, за нею до під’їзду багатоповерхівки зайшов незнайомець. Коли вони опинились у ліфті, чоловік дістав із кишені предмет, візуально схожий на пістолет, та, погрожуючи ним, змусив її віддати золотий ланцюжок із кулоном. Після цього він утік. Збитки оцінюють на понад 20 тисяч гривень.

Наразі чоловіка затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому може загрожувати.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.