10:57  05 серпня
У Рівному в каркасному басейні втопився 1-річний хлопчик
09:40  05 серпня
На Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця
07:44  05 серпня
В Івано-Франківську в міському озері знайшли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2026, 13:30

На Житомирщині чоловік напав на жінку прямо у ліфті

05 серпня 2026, 13:30
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався у Житомирі, на проспекті Миру. 52-річна жінка стала жертвою грабіжника

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, коли 52-річна жінка поверталась додому, за нею до під’їзду багатоповерхівки зайшов незнайомець. Коли вони опинились у ліфті, чоловік дістав із кишені предмет, візуально схожий на пістолет, та, погрожуючи ним, змусив її віддати золотий ланцюжок із кулоном. Після цього він утік. Збитки оцінюють на понад 20 тисяч гривень.

Наразі чоловіка затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому може загрожувати.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад Житомирська область
РФ заманює військових на "побачення", щоб убити: СБУ зірвала понад 50 замахів
04 серпня 2026, 11:54
Після сварки напав із ножем: на Дніпропетровщині розслідують вбивство 33-річної жінки
03 серпня 2026, 14:25
Напав зі спини та вдарив палицею: у Польщі розшукують кривдника українки
01 серпня 2026, 15:15
Всі новини »
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
РФ вдарила по двох розподільчих центрах "Сільпо": загинули шестеро працівників
05 серпня 2026, 13:19
На Волині 17-річна дівчина за кермом Mercedes вилетіла в кювет: п'ятеро травмованих
05 серпня 2026, 12:58
ЄС виділить Україні 1,4 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ
05 серпня 2026, 12:54
На Полтавщині мобілізували чоловіка після інсульту: омбудсман вимагає перевірки
05 серпня 2026, 12:41
В ОВА показали наслідки ракетних ударів по Харкову: кількість постраждалих зросла
05 серпня 2026, 12:40
У Чернівцях чоловік жорстоко вбив молодшого брата
05 серпня 2026, 12:30
Удари по пунктах управління, переправі та складах у Криму: Сили оборони уразили об'єкти РФ
05 серпня 2026, 12:23
Окупанти вдарили по Балаклії: частина громади залишилася без світла
05 серпня 2026, 12:08
Росіяни атакували Одесу: повідомляють про влучання в укриття з людьми
05 серпня 2026, 11:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Павло Казарін
Всі блоги »