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01 серпня 2026, 10:00

На Полтавщині ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю

01 серпня 2026, 10:00
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Фото з відкритих джерел
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На Полтавщині чоловік подав до суду на ТЦК. Це сталось після того, як він отримав штраф

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік із 2008 року має інвалідність третьої групи у зв’язку з ураженням опорно-рухового апарату. У січні та березні 2024 року він отримував повістки від ТЦК, після чого приходив туди для оновлення даних.

У березні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка виявила специфічні зміни в легенях. У квітні 2024 року його направили на проходження центральної військово-лікарської комісії. Тоді йому вперше діагностували туберкульоз легень та ряд супутніх захворювань.

Проте у лютому 2025 року чоловік дізнався, що проти нього розпочате кримінальне провадження. Виявилось, що ТЦК оштрафувало його на 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку.

У суді заявили, що розгляд справи відбувся за відсутності позивача, якого не було своєчасно сповіщено. В результаті суд скасував штраф, який призначив ТЦК.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.

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