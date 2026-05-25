25 травня 2026, 22:05

Смерть у ТЦК Тернополя: поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків

Фото: Сергій Зюбаненко
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув у тернопільському ТЦК

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко, передає RegioNews

"Оперативники встановили особу загиблого та зібрали інформацію щодо його способу життя. Ним виявився уродженець Луганської області 1980 року народження”, - йдеться в дописі.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення він проживав у Харкові, а з початку 2022 року переїхав до Тернополя. Орендував житло, однак не був зареєстрований як ВПО.

Раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв та вів замкнутий спосіб життя.

Зюбаненко додав, що під час санкціонованого обшуку в орендованому помешканні слідчі вилучили майже 200 тис. грн, незначну суму в іноземній валюті та російських рублях, 4 мобільні телефони, а також пачку набоїв до пістолета 9 калібру.

"За попередніми висновками експертів, вилучені патрони можуть відповідати калібру кулі, якою було здійснено постріл у вбиральні Тернопільського ТЦК.

Також встановлено, що зброя, з якої, ймовірно, був здійснений постріл, - це перероблений під бойовий пістолет ФОРТ-14. Походження цієї зброї наразі окремо перевіряється”, - зауважив начальник поліції Тернопільщини.

За його словами, відомо, що найближчі родичі загиблого перебувають на тимчасово окупованій території. Цей факт також враховується під час перевірки всіх можливих версій.

"Розслідування триває. Ми не робитимемо передчасних висновків, але суспільство має знати перевірені факти. Про подальші результати інформуватиму згодом”, - зауважив він.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

