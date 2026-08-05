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05 серпня 2026, 12:54

ЄС виділить Україні 1,4 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ

05 серпня 2026, 12:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Європейський Союз спрямує Україні 1,4 млрд євро, отриманих від доходів із заморожених російських активів

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, кошти спрямують на посилення обороноздатності та зміцнення стійкості України.

Корецький наголосив, що відповіддю на російський терор має бути подальше посилення України, а Росія повинна платити за кожен новий злочин.

Прем'єр-міністр також подякував європейським партнерам за принципову позицію та підтримку України.

Нагадаємо, посли країн-членів Європейського союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Він містить найбільшу кількість окремих санкційних списків за останні чотири роки та має стати ще одним кроком у скороченні ресурсів Росії для продовження агресії проти України.

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