ЄС виділить Україні 1,4 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ

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Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, кошти спрямують на посилення обороноздатності та зміцнення стійкості України.

Корецький наголосив, що відповіддю на російський терор має бути подальше посилення України, а Росія повинна платити за кожен новий злочин.

Прем'єр-міністр також подякував європейським партнерам за принципову позицію та підтримку України.

Нагадаємо, посли країн-членів Європейського союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Він містить найбільшу кількість окремих санкційних списків за останні чотири роки та має стати ще одним кроком у скороченні ресурсів Росії для продовження агресії проти України.