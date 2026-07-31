Обшуки у ТЦК по всій Україні: ДБР повідомило про підозру 15 фігурантам

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у межах 17 кримінальних проваджень провели 61 обшук та повідомили про підозру 15 особам. Двох фігурантів затримали

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі дії відбулися у Києві та низці областей України. Операція отримала назву "Чесний призов".

Як повідомили у ДБР, розслідування стосуються кількох напрямів, зокрема незаконного втручання до реєстру "Оберіг", фіктивної мобілізації та бронювання, сприяння ухиленню від військової служби, завищення показників роботи ТЦК, а також випадків насильства щодо цивільних і можливого приховування таких фактів керівниками.

Підозри отримали посадовці територіальних центрів комплектування у Києві та Київській області, а також у Черкаській, Чернігівській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Також серед підозрюваних є один правоохоронець.

Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, військово-облікові документи, матеріали з інформаційних систем та інші речові докази.

У ДБР зазначили, що операція "Чесний призов" триває. Наразі слідчі аналізують вилучені матеріали, встановлюють інших можливих учасників та перевіряють додаткові епізоди.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов". Слідчі дії відбулися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

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