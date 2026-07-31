15:36  31 липня
Фейкові знайомства і шантаж: у Запоріжжі викрили двох агентів РФ
13:28  31 липня
Смертельне зіткнення на Вінниччині: загинули двоє людей, ще троє – у лікарні
09:41  31 липня
На Миколаївщині засудили військового, який у машині зґвалтував 14-річну племінницю
UA | RU
UA | RU
31 липня 2026, 16:57

Обшуки у ТЦК по всій Україні: ДБР повідомило про підозру 15 фігурантам

31 липня 2026, 16:57
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань у межах 17 кримінальних проваджень провели 61 обшук та повідомили про підозру 15 особам. Двох фігурантів затримали

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі дії відбулися у Києві та низці областей України. Операція отримала назву "Чесний призов".

Як повідомили у ДБР, розслідування стосуються кількох напрямів, зокрема незаконного втручання до реєстру "Оберіг", фіктивної мобілізації та бронювання, сприяння ухиленню від військової служби, завищення показників роботи ТЦК, а також випадків насильства щодо цивільних і можливого приховування таких фактів керівниками.

Підозри отримали посадовці територіальних центрів комплектування у Києві та Київській області, а також у Черкаській, Чернігівській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Також серед підозрюваних є один правоохоронець.

Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, військово-облікові документи, матеріали з інформаційних систем та інші речові докази.

У ДБР зазначили, що операція "Чесний призов" триває. Наразі слідчі аналізують вилучені матеріали, встановлюють інших можливих учасників та перевіряють додаткові епізоди.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Державне бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом ЗСУ проводить масштабну спецоперацію "Чесний призов". Слідчі дії відбулися у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

Читайте також: Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР Україна розслідування перевірки порушення мобілізація бусифікація
На Чернігівщині начальник ТЦК покращував план мобілізації "мертвими душами"
30 липня 2026, 20:20
У Києві адвокат-військовий за тисячі доларів обіцяв вплив на ТЦК
30 липня 2026, 16:15
Всі новини »
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
Напад на командира "Хартії": у стрілка не спрацювала зброя - відео затримання
31 липня 2026, 17:50
У Києві з 1 серпня подорожчає проїзд у маршрутках: тариф зросте до 25 грн
31 липня 2026, 17:20
36 кг золота на $4 мільйони: на КПП "Ужгород" з'ясовують походження злитків
31 липня 2026, 16:38
На Київщині через Telegram торгували "путівками" за кордон для ухилянтів
31 липня 2026, 16:30
У Києві чоловіка, який зарізав лікарку ВЛК відправили за ґрати
31 липня 2026, 16:15
До 460 тисяч гривень за бойові завдання: кому МВС затвердило нові виплати
31 липня 2026, 16:12
Фейкові знайомства і шантаж: у Запоріжжі викрили двох агентів РФ
31 липня 2026, 15:36
На командира "Хартії" Ігоря Оболєнського скоїли спробу замаху: двох осіб затримали
31 липня 2026, 15:27
У Рівному з 1 серпня змінюються правила пільгового проїзду: що потрібно знати
31 липня 2026, 14:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »